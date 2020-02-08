تخوف ورفض نيابي عراقي من استنساخ تجربة عسكرية اسرائيلية في العراق

2020/02/08 | 19:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية، النائب كريم عليوي، اليوم السبت، عدم السماح للولايات ...





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