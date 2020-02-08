قائممقام الحبانية لـ”العهد نيوز”: المباشرة بإعادة تأهيل مشاريع تنقية المياه شرقي الرمادي

2020/02/08 | 19:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي، اليوم السبت، المباشرة بإعادة اعمار وتأهيل مشاريع تنقية المياه الصالحة للشرب في مناطق شرقي مدينة الرمادي.وقال الدليمي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان “حكومة الانبار المحلية خصصت ميزانية مالية لإعادة اعمار وتأهيل مشاريع تنقية المياه الصالحة للشرب في قضاء الحبانية شرقي مدينة […]

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