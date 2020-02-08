عندما يتَحيون الانسان !

2020/02/08 | 19:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجيد الكفائي ما يعيب مجتمع الغاب ان القوي يأكل الضعيف ، والا فانه من المجتمعات المنضبطة حسب مايرى علماء الحيوان الذين يرون ان أفراد ذلك المجتمع يحترمون نظامهم الحيواني وخطط كبارهم وقادتهم ، فلايسيرون في كل رحلاتهم الا وراء قائد وينتظمون بطابور وكانهم جنود, وان كل جنس حيواني لا يأكل لحم جنسه ويدافع عن أخيه […]

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