فيديو.. جندي تايلاندي يقتل 17 شخصا برشاش ويلوز بالفرار

2020/02/08 | 19:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) ممدوح سليمان/ أطلق جندي تايلاندي النار عشوائيا بهجوم قرب مركز تجاري شمال شرقي البلاد

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