2020/02/08 | 19:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمن رئيس مجلس ناحية النمرود في نينوى محمد مهدي، السبت، الدور الخدمي المساند الذي يقدمه الحشد الشعبي للدوائر الرسمية بالمحافظة.وقال مهدي في تصريح لاعلام الحشد وتابعته وكالة صدى ، ان “الحشد الشعبي ساهم في اعادة تأهي وافتتاح جسر الكوير الحيوي الذي يربط المحافظات الجنوبية وكركوك واربيل بمحافظة نينوى”.واضاف مهدي، ان “الحشد له دور فعال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسؤول محلي يثمن الجهود الخدمية للحشد الشعبي في نينوى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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