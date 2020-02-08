مؤتمر عشائري برعاية شرطة سوق الشيوخ

2020/02/08 | 19:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اقام قسم شرطة سوق الشيوخ ، السبت ، مؤتمرا عشائريا في ديوان الشيخ سعدون ال نجي ، في ناحية العكيكة ، حضره مشايخ ووجهاء عشائر القضاء .واتفق المؤتمرون على تنفيذ توجيهات المرجعية ، وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين السلميين ، وفتح جميع الدوائر والمدارس ، ومنع قطع الطرقات و الاعتداء على القوات […]

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