تحقيق يكشف دور “كي كارد” في تمويل “الفصائل المسلحة”.. بهذه الآلية توفر عشرات الملايين من الدولارات

2020/02/08 | 19:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف تحقيق لمركز أبحاث مكافحة الارهاب في الاكاديمية العسكرية الامريكية، عن ماركز ووسائل التمويل التي تحصل عليها فصائل مقربة من ايران، وتزايد قوتها الاقتصادية، عبر البنوك وحقول نفط مختلفة، فيما أكد إن شركة كي كارد المسؤولة عن رواتب الموظفين، هي احدى هذه الوسائل، وذلك عبر اختراقها وزج اسماء وهمية في النظام والحصول […]

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