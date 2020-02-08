2020/02/08 | 19:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستشار حكومي: مشاريع كلفت العراق 222.3 مليار دولار ولا شيء على ارض الواقع

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