2020/02/08 | 19:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمرار غياب إيدين هازارد نجم ريال مدريد عن قائمة فريقه لمواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استمرار غياب هازارد عن قائمة ريال مدريد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استمرار غياب هازارد عن قائمة ريال مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).