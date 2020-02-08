اللواء السابع: دماؤنا رخيصة لشعبنا وأرضنا وسنبقى على نهج القادة الشهداء

2020/02/08 | 20:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد اللواء السابع في الحشد الشعبي، السبت، أن دماء ابطال الحشد الشعبي رخيصة للشعب العراقي والارض والمرجعية الدينية، مؤكدا أن المجاهدين سيبقون على نهج القادة الشهداء واثرهم.وقال السيد علي الحيدري الذي القى كلمة اللواء خلال الحفل التأبيني بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد آمر اللواء السيد داغر الموسوي، إن “السيد الشهيد القائد داغر الموسوي كان

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