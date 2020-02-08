من يحاكم امريكا والصهيونية؟

2020/02/08 | 20:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامي جواد كاظم عندما وضعت الحروب العالمية اوزارها وتم تاسيس عصبة الامم المتحدة الغاية منها نشر العدالة بين الدول المنضوية تحت خيمتها وضمان عدم نشوب الحروب قبل ان تستنفذ السبل الدبلوماسية لحل الازمات التي قد تثار هنا او هناك وبالرغم من العلات التي في هذه العصبة واهمها حق النقض الذي منح لخمس دول فقط متفقة […]

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