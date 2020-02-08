جندي تايلاندي يقتل 20 شخصا في بانكوك

2020/02/08 | 20:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع التايلاندية قال كونجشيب تانتراوانيت، اليوم السبت، أن جنديا تايلانديا قتل 20 شخصا على الأقل في هجوم بالرصاص اليوم السبت في مدينة ناخون راتشاسيما في شمال شرق تايلاند.

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