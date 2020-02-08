تحالف سائرون يطالب علاوي بالابتعاد عن المرشحين الذين يُطرحون عبر الكتل السياسية

2020/02/08 | 20:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه النائب عن تحالف سائرون، غايب العميري، رسالة الى رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، بشأن اختيار كابينته الوزارية الجديدة، للتخلص من ضغط الكتل السياسية.

وقال العميري، إن الحفاظ على تمثيل المكونات في الكابينة الوزارية الجديدة، أو في مختلف المناصب بالدولة العراقية أمر ضروري جداً، لكن دون أن تأتي هذه الشخصيات عن طريق الكتل السياسية التي بدورها ستكرس نظام المحاصصة مجددا.

وطالب العميري رئيس الوزراء المكلف بالابتعاد عن المرشحين الذين يُطرحون عبر الكتل السياسية، داعيا إياه الى اختيار شخصيات وزارية قوية وقادرة على قيادة البلد خلال المرحلة المقبلة.

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