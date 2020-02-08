بيارق الخير: نواب المحافظات الغربية يرغبون بمنح علاوي مساحة كاملة لاختيار كابينته الوزارية

2020/02/08 | 20:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية، محمد الخالدي، رغبة اغلب نواب المحافظات الغربية بمنح المساحة الكاملة لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، لاختيار وزراء كابينته الحكومية بعيداً عن المحاصصة الحزبية والسياسية.

وقال الخالدي، يقع على عاتق الحكومة المقبلة مسؤوليات كبيرة وتحديات أكبر، وبالتالي فإن تلك التحديات تلزم الجميع بدعمها بالشكل الذي يجعلها تنجح في تحقيق تلك الأهداف، مشيرا الى ان المحافظات الغربية عانت الكثير بسبب الارهاب والفساد ودفع ابناءها ثمناً باهضاً، ما جعل نوابها اليوم يحرصون على توفير كل الظروف الملائمة للنهوض بواقع تلك المحافظات وتعويض أهلها عن حالة الحرمان ونقص الخدمات والنزوح طيلة الفترة الماضية.

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