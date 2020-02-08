2020/02/08 | 20:11 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادارة ملعب النجف الدولي تضع خطة لتأمينه أثناء المباريات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/08 | 20:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

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