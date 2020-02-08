2020/02/08 | 20:11 - المصدر: عين العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النزاهة النيابية: بعض الوزارات تحولت لـ"دكاكين" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/08 | 20:11.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة النيابية: بعض الوزارات تحولت لـ"دكاكين") نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة النيابية: بعض الوزارات تحولت لـ"دكاكين") نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة النيابية: بعض الوزارات تحولت لـ"دكاكين") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).