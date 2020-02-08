ماهو تاثير حذف السكر على الجسم؟

2020/02/08 | 20:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة دراسة طبية روسية توضح المعدل الطبيعي لتناول السكر 24 كيلوغراما سنويا للشخص الواحد.وقالت طبيبة الغدد الصماء، تاتيانا بوتشاروفا: “إذا تخليت عن تناول السكر المكرر، فإنك ستلاحظ تحسنا في الصحة بعد يومين”، بحسب موقع “برافدا”.وأشارت الأخصائية إلى أنه يمكن الحصول على الجلكوز والمزاج الجيد من الحبوب والفواكه والخضراوات.بسبب زيادة السكر […]

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