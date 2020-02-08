عاصفة باردة مصحوبة بالأمطار تجتاح الرطبة

2020/02/08 | 20:13 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت عاصفة باردة مصحوبة بالامطار، مساء اليوم، قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار.وقال رئيس مجلس قضاء الرطبة صبحي الكبيسي أن “عاصفة شديدة باردة مصحوبة بالامطار ضربت قضاء الرطبة 310كم غرب الرمادي”.[…]

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