الجبهة العربية في كركوك: قضية المعتقلين العرب في سجون إقليم كردستان خضعت ’’للمساومة والمتاجرة’’، السياسية

2020/02/08 | 20:13 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب رئيس الجبهة العربية في محافظة كركوك، ناظم الشمري، السبت أن قضية المعتقلين العرب في سجون إقليم كردستان خضعت ’’للمساومة والمتاجرة’’، السياسية، مبينا ان هنالك تجاهلا لقضية هؤلاء من […]

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