بالفيديو .. شهود عيان يتحدثون عن وصول باخرة صينية لاحد موانئ البصرة بعد رفض دول الخليج استقبالها

2020/02/08 | 20:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

وصلت منذ يومين، باخرة صينية إلى ميناء ام قصر في البصرة، بعد رفض دول الخليج استقبالها وفقاً لشهود ...





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