شقيق هوار ملا محمد يوضح لبغداد اليوم حقيقة وفاة لاعب المنتخب السابق بحادث سير

2020/02/08 | 20:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كردستان

كشف هلكرد ملا محمد ، شقيق لاعب المنتخب الوطني هوار ملا محمد ، السبت 8 شباط 2020، حقيقة ما اشيع عن وفاة الاخير اليوم بحادث سير .

وقال هلكرد في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن غير صحيح على الاطلاق".

وأضاف أن "بعض ضعاف النفوس يستغلون المنصات الاجتماعية لبث الشائعات بهدف زيادة متابعيهم غير واضعين المصداقية او ردة فعل ذوي اللاعب او محبيه بنظر الاعتبار".

وكان لاعب المنتخب الوطني السابق، هوار ملا محمد، قد أعلن اعتزاله اللعب بصورة نهائية، منتصف عام 2015، معرباً عن شكره لكل من سانده في مشواره الكروي، وإلى ناديي القوة الجوية وأربيل اللذين مثلهما في مواسم عديدة.

يذكر أن هوار ملا محمد من مواليد 1981 بدأ مسيرته مع نادي الموصل في عام 1998 وهو بعمر 17 سنة، وبعدها أنتقل إلى بغداد ليلعب مع نادي القوة الجوية بعد أن أبهر المدرب عمو بابا، وبدأ باللعب مع نادي القوة الجوية منذ عام 2000 وحتى عام 2005.

وفي عام 2001 قام المدرب عدنان حمد بضمه إلى منتخب العراق لكرة القدم، وفاز مع المنتخب في أول مباراة دولية له أمام منتخب السعودية لكرة القدم في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2002.

وفي موسم 2005/2006 لعب ملا محمد مع نادي الأنصار اللبناني، وبعدها مع نادي أبولون ليماسول القبرصي، وفي شباط 2007 قام بالتعاقد مع نادي العين الامارتي في عقد مدته ستة شهور بعد رفضه عرض من أحد الأندية القطرية.

كما كان هوار ملا محمد ضمن تشكيلة المنتخب الوطني الذي أحرز كأس آسيا عام 2007 وقبلها مع منتخب الشباب في نهائيات آسيا ومنتخب الاولمبي في اولمبيات اثينا.

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