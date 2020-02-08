هيئة الجمارك: ضبط حاوية مواد غذائية تالفة بجمرك ام قصر

2020/02/08 | 20:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – موازين نيوز اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم السبت، ضبط حاوية مواد غذائية (طحين مستورد) تالفة في جمرك ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة.وذكرت الهيئة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان “السلطة الجمركية في جمرك ام قصر الشمالي و بالتعاون مع جهاز الاستخبارات و شرطة الجمارك، تمكنت من ضبط حاوية مواد […]

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