القائدان الشهيدان بريشة فنان

2020/02/08 | 20:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورا للقائدين الشهيدين الحاج أبو مهدي المهندس والقائد داغر الموسوي بريشة فنانين خلال الحفل التأبيني بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد داغر الموسوي.

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