لا صحة لخبر وفاة هوار ملا محمد

2020/02/08 | 20:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفى مقرب من الدولي السابق هوار ملا محمد، اليوم السبت، خبر وفاته.

وذكر لـ "الغد برس" ان محمد بصحة جيدة ولا حقيقة لخبر وفاته بحادث سير.

وانتشرت اخبار في السوشيال ميديا عن تعرض الملا محمد الى حادث سير ادى الى وفاته.

وهوار ملا محمد من الجيل الذهبي الذي احرز للعراق بطولة كأس أسيا.

وذكر لـ "الغد برس" ان "محمد بصحة جيدة ولا حقيقة لخبر وفاته بحادث سير".

وانتشرت اخبار في السوشيال ميديا عن تعرض الملا محمد الى حادث سير ادى الى وفاته.

وهوار ملا محمد من الجيل الذهبي الذي احرز للعراق بطولة كأس أسيا.

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