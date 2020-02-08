2020/02/08 | 20:30 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون صوراً للعاصفة الترابية التي ضربت محافظة النجف، اليوم الخميس، وذلك لتأثر البلاد بمنخفذين جويين أدّيا إلى تصاعد الغبار في النجف ومحافظات الفرات الأوسط.وكانت الهيأة العامة للانواء الجوية، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة .. عاصفة ترابية قوية تجتاح النجف الان) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة .. عاصفة ترابية قوية تجتاح النجف الان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).