الكشف عن حقيقة وفاة اللاعب هوار ملا محمد بحادث سير

2020/02/08 | 20:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى نجم الكرة العراقية اللاعب هوار ملا محمد، اليوم السبت، الانباء التي اشيعت عن وفاته بحادث سير في مدينة اربيل .وكتب ملا محمد في صفحته الرسمية بموقع فيس بوك:

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