مدونة.. حمزة غنطوس: تفاصيل لقاء ممثل الصدر والمواجهة مع المتظاهرين

2020/02/08 | 20:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الناشط حمزة غنطوس: اللي انحچه وي كاظم العيساوي بالاجتماع الاخير، نزولكم بساحة التحرير كسرايا السلام يوم تنصيب علاوي اجه لحماية علاوي واكو مؤشرات على ذلك.انتم حالكم حال اي فصيل مسلح بالشارع يكتل بالمتظاهرين وجاي انعاملكم كميليشيا إيرانية، دخلتوا لساحة التحرير دخله ارهابية ودخلتوا بشرعية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا مو من حقكم […]

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