وفاة طفلتين شقيقتين في حادث ثانٍ بإقليم كوردستان وفرار السائق

2020/02/08 | 20:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت مديرية شرطة محافظة دهوك باقليم كوردستان ، اليوم السبت، بمصرع طفلتين شقيقتين بحادث سير وسط المدينة، منوهة الى هروب السائق الذي قام بدهسهما.

وجاء في بيان للمديرية ورد لشفق نيوز، ان الحادث حصل قرب محطة تعبئة وقود شورش قرب بلان بازار وسط دهوك عندما دهست سيارة الطفلتين وتتسبب بمصرعهما في الحال، فيما لاذ سائق السيارة بالفرار من موقع الحادث الى جهة مجهولة.

واضاف البيان ان جثتي الطفلتين نقلتا الى معهد الطب العدلي في دهوك.

وتابع البيان ان اعمار الطفلتين تتراوح بين الاربعة والستة اعوام

واصيب تسعة اشخاص بجروح ظهر اليوم بحادث سير وقع في منطقة رابرين التابعة لمحافظة السليمانية.

يذكر ان الاحصائيات الرسمية للسلطات في اقليم كوردستان سجلت 4400 حادث سير نجم عنها مصرع 575 شخصا وجرح 6080 شخصاً خلال عام 2019.

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