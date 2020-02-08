2020/02/08 | 20:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسام الحاج حسين تدفع الولايات المتحدة واسرائيل من خلال ممارسة اقصى درجات الضغط ضد ايران الى الاقتراب من القنبلة النووية وصناعتها وحيازتها لانها الخيار الاوحد للحفاظ على وجودها في ظل العداء المتصاعد والغير مسبوق في تاريخ الادارات الامريكية ، ضد الجمهورية الاسلامية .ان امتلاك ايران للقنبلة النووية بات ضرورة قصوى يحمي الوجود الاسلامي لايران […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران والقنبلة النووية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران والقنبلة النووية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).