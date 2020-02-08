2020/02/08 | 20:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (شاهد)..من «الفلكلور العراقي» عاصي الحلاني يتجاوز 40 ألف مشاهدة بأغنيته الجديدة (المستقلة) – منى شعلان/ طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أمس الجمعة، أغنية جديدة للفنان اللبناني «عاصي الحلاني» من الفلكلور العراقي «بويا محمد» ، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.الأغنية من توزيع وإعداد طوني سابا، ماسترينغ محمد المقهور ، وقد تجاوزت الأغنية […]

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