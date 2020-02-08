جمهورية اليهود  وخطة ليدي ميشيل رينوف

2020/02/08 | 20:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسعد العزوني بعد نحو 125 من الزندقة الغربية المسيحية الصهيونية التي شارك فيها صهاينة العرب ،وضللوا الرأي العام الساذج ،وروجوا أن فلسطين أرض بلا شعب لليهود الشعب الذين لا أرض لهم،وكانت المؤامرة التي لم تجد من العربان من يدحضها لأسباب كثيرة أهمها الجهل والتبعية والأصل اليهودي .وفي خضم المرحلة الحرجة التي تمخض عنها صفقة […]

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