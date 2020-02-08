الحلبوسي ونظيره القطري يؤكدان أهمية رؤية عربية لمعالجة مشاكل المنطقة

2020/02/08 | 20:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، مع رئيس مجلس الشورى في دولة قطر أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.

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