نائب بصري يحذر من انتشار فيروس كورونا عن طريق ميناء أم قصر

2020/02/08 | 20:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} حذر النائب عن محافظة البصرة، جمال المحمداوي، السبت، من وقوع كارثة صحية في ميناء ام قصر جراء دخول السفن الصينية، داعيا إلى إرسال فرق صحية الى الميناء بأسرع وقت ممكن.وقال المحمداوي في بيان له، اليوم (8 شباط 2020) إن " دخول السفن والبواخر القادمة من الصين بكوادر صينية أو فلبينية إلى ميناء ام قصر ومن دون أي فحوصات لاحتمال إصابتهم بفايروس كورونا قد يسبب انتشار هذا الفيروس في عموم العراق"

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