2020/02/08 | 20:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يطيح بمطلب محتجي العراق..“ابتعدوا عن الحكومة” المستقلة /فيما تستمر الاحتجاجات الغاضبة في عدد من المناطق العراقية رفضاً لتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة، وبعد اعتداء القبعات الزرق على المتظاهرين قبل يومين، اعتبر مقتدى الصدر أنه يجب “عدم تدخل المحتجين في تشكيل الحكومة المؤقتة”.pic.twitter.com/Rlb9b3ncc8 — مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) February 8, 2020 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يطيح بمطلب محتجي العراق.. “ابتعدوا عن الحكومة”) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يطيح بمطلب محتجي العراق.. “ابتعدوا عن الحكومة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).