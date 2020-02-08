معتصمو الحبوبي يوجهون رسالة للسيستاني

2020/02/08 | 20:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجه معتصمو ساحة الحبوبي (مركز تظاهرات محافظة ذي قار)، السبت (8 شباط 2020)، رسالة الى المرجع الأعلى السيد علي السيستاني بخصوص الأوضاع الحالية.

وجاء في الرسالة التي بعثها المعتصمون الى المرجع السيستاني وحصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منها "نحن معتصمو ساحة الحبوبي نثمن وقوفكم الأبوي ومساندتكم المتواصلة لنا في ثورتنا العظيمة التي خرجت من رحم المعناة من أجل توفير العيش الكريم وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين أبناء الشعب العراقي".

وأضافت "ورغم ما تعرضنا له من شتى أنواع القمع والتشويه، كنت أنت الوحيد المناصر لنا من بعد الله ووصفتنا بالاحبة لك وإن هذه الصفة لشرف عظيم".

وتابع "رغم ما حدث من سلبيات رافقت تظاهراتنا وبالتأكيد نحن السلميون منها براء إلا إنك كنت الناصح الراشد المقوِّم لمسيرتنا المقدسة بعطفٍ ابوي ورعاية قل نظيرها".

وأشار بالقول "وبالنظر لما تقدم فإننا معتصمو ساحة الحبوبي نعاهدك بأن نكون على قدر المسؤولية لإرجاع الوطن وسنكون منفذين لتوصياتك المستمرة للحفاظ على سلمية وهيبة ثورتنا، لنرد لك جزء بسيط من ابويتك لنا جميعا وهو إدخال السرور لقلبك المليء بحبنا".

واختممت الرسالة بالقول، موجهة الكلام للمرجع السيستاني "ادامكم الله سورا حاميا لوطننا وحكمةً ناطقةً تنير ظلمة زماننا".

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