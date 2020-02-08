بالصور.. بعد تحذيرات من ’’موجة قطبية باردة’’.. خارطة بدرجات الحرارة المتوقعة فجر غد الاحد

2020/02/08 | 20:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نشر المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم السبت، خارطة بدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة فجر يوم غد الاحد الموافق 9 شباط .

وعلق عطيه منشور على صفحته ’’فيسبوك’’، "لاداعي للتهويل في بعض الصفحات".

وتابع "ولكن في نفس الوقت الحذر من نزلات البرد وامراض الجهاز التنفسي خصوصا في ساعات الصباح".

وتوقع المتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة، صادق عطيه في وقت سابق، سقوط ثلوج في بعض مناطق العاصمة بغداد يرافقه منخفض قطبي قوي، يوم غد الاحد ويشمل هطولا ثلجي خفيفا في بعض المناطق الاخرى، مشيرا الى ان هنالك مؤشرات اولية على هطول الثلوج الخفيفة في مناطق محدودة من العاصمة بغداد وصلاح الدين وكركوك ايضا،

ادناه درجات الحرارة المتوقعة والمؤشرة بالرقم بجانب كل محافظة.

بغداد اليوم - كردستان

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وقال هلكرد في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي

بغداد اليوم- ديالى

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وقال عبدالستار في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "عدد الفرق الرياضية بما فيها الفرق

بغداد اليوم- بغداد

اعلن مدير هيأة استثمار محافظة النجف الدولي، ضرغام كيكو، مفاتحة هيأة النزاهة للتحقيق مع إدارة مطار النجف بشأن شبهات فساد تتعلق بصرف الأموال الخاصة بمشاريع المطار.

وذكر كيكو، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "سبق وان قمنا بمفا

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