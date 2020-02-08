فسح مجال للوافد الجديد.. احمد سعداوي

2020/02/08 | 20:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الروائي احمد سعداوي: إن كان هناك مرشّح بديل عن علّاوي يمكن أن تقبل به الساحات، فهو لن يكون بالضرورة عدواً للكتل البرلمانية الحالية، وعلى الأغلب سيقوم بالتنسيق معها من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، وتنفيذ التعهدات المطلوبة منه تجاه المتظاهرين.ولكن في مقابل القبول به من قبل الساحات عليه أن يمنحها الثقة بأنه سـ “يفسح […]

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