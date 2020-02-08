وزارة الصحة تتخذ إجراءات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا

2020/02/08 | 20:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد ترأس وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي، اليوم السبت، اجتماعاً لمناقشة الإجراءات الصحية المتخذة بخصوص فايروس كورونا المستجد، بمشاركة وفد من خبراء منظمة الصحة العالمية في العراق برئاسة مدير المكتب أدهم رشاد اسماعيل.ووفقاً لبيان وزارة الصحة الذي تلقته “العهد نيوز”، جرى خلال اللقاء الذي حضره وكلاء الوزارة، مناقشة الوضع الحالي لفيروس […]

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