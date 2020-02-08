معتصمو الناصرية يشكرون السيستاني: كنت الناصح الراشد

2020/02/08 | 20:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

قدم معتصمو الناصرية، اليوم السبت، شكرهم الى المرجع الديني الاعلى علي السيستاني، مشددين على انه كان الناصح الراشد لمسيرتهم.

وقالوا في رسالة الى السيستاي تلقت "الغد برس" نسخة منها "نحن معتصمي ساحة الحبوبي نثمن وقوفكم الأبوي ومساندتكم المتواصلة لنا في ثورتنا العظيمة التي خرجت من رحم المعناة من أجل توفير العيش الكريم وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين أبناء الشعب العراقي".

وتابعوا "رغم ما تعرضنا له من شتى أنواع القمع والتشويه، كنت أنت الوحيد المناصر لنا من بعد الله ووصفتنا بالاحبة لك وإن هذه الصفة لشرف عظيم".

ولفتوا الى انه "رغم ما حدث من سلبيات رافقت تظاهراتنا وبالتأكيد نحن السلميون منها براء إلا إنك كنت الناصح الراشد المقوِّم لمسيرتنا المقدسة بعطفٍ ابوي ورعاية قل نظيرها".

واشاروا الى انه "بالنظر لما تقدم فإننا معتصموا ساحة الحبوبي نعاهدك بأن نكون على قدر المسؤولية لإرجاع الوطن وسنكون منفذين لتوصياتك المستمرة للحفاظ على سلمية وهيبة ثورتنا ، لنرد لك جزء بسيط من ابويتك لنا جميعا وهو إدخال السرور لقلبك المليئ بحبنا".

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