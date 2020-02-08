2020/02/08 | 21:00 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنباء عن إغتيال القيادي البارز في التيار الصدري “قصي عيسى الإزيرجاوي” في مدينة العمارة بمحافظة ميسان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/08 | 21:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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