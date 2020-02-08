ارتفاع عدد المشتبه بإصابتهم بكورونا الى 65 عراقيا

2020/02/08 | 21:00 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مسؤول في وزارة الصحة، اليوم السبت، بنقل مرضى وراقدي مستشفى الأورام السرطانية الى مستشفى الامل في ساحة الاندلس للطلبة العراقيين القادمين من مدينة ووهان الصينية، مبينا ان عدد […]

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