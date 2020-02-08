شقيق هوار ملا محمد يوضح حقيقة وفاة لاعب المنتخب السابق

2020/02/08 | 21:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشف هلكرد ملا محمد، شقيق لاعب المنتخب الوطني هوار ملا محمد، اليوم السبت، حقيقة ما اشيع عن وفاة الاخير اليوم بحادث سير .وقال هلكرد في حديث صحفي إن “ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن غير صحيح على الاطلاق”.وزاد ان “بعض ضعاف النفوس يستغلون المنصات الاجتماعية لبث الشائعات بهدف […]

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