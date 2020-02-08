بالصور.. نصب “خيمة” لشرطة النجف في ساحة الصدرين وتسليم المطعم التركي للمتظاهرين في بغداد

2020/02/08 | 21:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون ومدونون، اليوم السبت، صوراً تظهر نصب خيمة تابعة لمديرية شرطة النجف تحت عنوان (مخفر ثورة تشرين) داخل ساحة الاعتصام في المدينة، وذلك لحماية المتظاهرين ومنع إي اعتداء محتمل وتكرار ما حدث خلال الأسبوع الماضي.وفي بغداد اعلن ناشطون البدء بتسليم بناية المطعم التركي الى المتظاهرين بعد ان سيطرت عليه جماعة ما يعرف بالقبعات […]

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