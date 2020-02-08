المرجعية الدينية العليا في النجف تتلقى رسالة من معتصمي ذي قار

2020/02/08 | 21:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} تلقى المكتب الخاص بالمرجعية الدينية اليوم السبت رسالة مكتوبة من معتصمي ساحة الحبوبي في الناصرية تضمنت الرسالة ثناء المعتصمين على الدور الأبوي للسيد السيستاني للمتظاهرين الذين أسماهم في إحدى الخطب بالأحبة، حيث كان نص الرسالة هو بسم الله الرحمن الرحيم إلى السيد علي السيستاني دام ظله م/شكر وتقديرنحن معتصمي ساحة الحبوبي نثمن وقوفكم الأبوي ومساندتكم المتواصلة لنا في ثورتنا العظيمة التي خرجت من رحم المعناة من أجل توفير العيش الكريم وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين أبناء الشعب العراقي.ورغم ما تعرضنا له من شتى أنواع القمع والتشويه ، كنت أنت الوحيد المناصر لنا من بعد الله ووصفتنا بالاحبة لك وإن هذه الصفة لشرف عظيم.رغم ما حدث من سلبيات رافقت تظاهراتنا وبالتأكيد نحن السلميون منها براء إلا إنك كنت الناصح الراشد المقوِّم لمسيرتنا المقدسة بعطفٍ ابوي ورعاية قل نظيرها.

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