سبعة مصابين بينهم امرأة في سلسلة تفجيرات ببغداد

2020/02/08 | 21:48 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات - صورة ارشيفية

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