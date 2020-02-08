2020/02/08 | 21:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اذا لم يتحقق الضغط المطلوب على التعديلات الدستورية فلن يتحقق الاصلاح) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اذا لم يتحقق الضغط المطلوب على التعديلات الدستورية فلن يتحقق الاصلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).