زيدان يتعرض لحادث سير أثناء ذهابه لفالديبيباس

2020/02/08 | 21:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

أنهي ريال مدريد استعداداته لخوض مباراة يوم غد الأحد أمام أوساسونا ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني والتي ستقام على ملعب "إل سادار".

وخلال توجه زين الدين زيدان، مدرب النادي الملكي للتدريبات الصباحية، اليوم السبت، لعقد الجلسة التدريبية، تعرض لحادث تصادم خفيف، أثناء قيادته متجهًا نحو المدينة الرياضية "فالديبيباس".

ووقع زيدان في حاث تصادم طفيف بسيارته أودي في دوران إحدى الطرق المؤدية إلى منشآت النادي الملكي، في مدينة فالديبيباس الرياضية.

ولم تكن الصدمة خطيرة بشكل كبير، بل لحسن حظه ستحتاج إلى بعض الطلاء، وعلى الرغم من هذا، فإن زيدان نزل من سيارته لإصلاح أوراق التأمين مع سائق السيارة الأخرى الذي تسبب في التصادم.

وهذا الحادث لم يمنع زيدان من الذهاب إلى التدريبات بشكل طبيعي، وأكمل الجلسة التحضيرية والتدريبية للمرينجي.

ويتصدر المرينجي قمة الليجا برصيد 49 نقطة ويليه برشلونة في المركز الثاني برصيد 46 نقطة، بينما يقع خيتافي في المركز الثالث برصيد 39 نقطة.

بغداد اليوم/ بغداد

غادر فريق استقلال طهران ايران عصر اليوم السبت،( 8 شباط 2020)، قبل الوصول الى اربيل وملاقاة الشرطة العراقي يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الاولى لفرق المجموعة الاولى بدوري ابطال آسيا.

الفريق الايراني غادر من مطار مهرباد

بغداد اليوم _ متابعة

كشف جوناثان بارنيت، وكيل أعمال جاريث بيل، سبب عدم انتقال اللاعب إلى الدوري الصيني مطلع الموسم الجاري.

وتلقى جاريث بيل عرضاً ضخماً لا يمكن رفضه على المستوى الشخصي في الصيف الماضي إلى الدوري الصيني، لكن كل شيء توقف في اللحظات

بغداد اليوم-بغداد

كشف المكتب الاعلامي لنادي الشرطة، السبت، (8شباط 2020)، عن نقل تدريبات فريق الشرطة من ملعب برايتي الى ملعب اربيل الثانوي، وذلك بسبب الفيضانات التي تعرض لها الاول من سوء الاحوال الجوية في اقليم كردستان.

وذكر المكتب الاعلامي للنا

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