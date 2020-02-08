درجات الحرارة دون الصفر المئوي اعتباراً من الاثنين.. موجة صقيع تضرب 3 مناطق عراقية تتخللها ثلوج

2020/02/08 | 21:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

نشر المتنبئ الجوي، صادق عطية، توقعات الطقس يوم غد الاحد والأيام الذي تليه، في مدن العراق وخاصة في م...





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