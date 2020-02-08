الحكمة : عبد المهدي أضعف هيبة الدولة بطريقة تعامله مع الاحتجاجات الشعبية

2020/02/08 | 21:50 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت كتلة الحكمة النيابية ، السبت ، إجراءات حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي مع التظاهرات والاحتجاجات الشعبية بأنها إضعاف لهيبة الدولة والمؤسسة العسكرية والقانون.وقال النائب عن الكتلة […]

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