سعره 300 دولار فقط.. هواوي تستعد لمفاجأة العالم بهاتف يشبه هواتف آيفون الجديدة

2020/02/08 | 21:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رغم العقوبات والقيود المفروضة على هواوي، فإن الشركة الصينية تمكنت من تطوير هاتف مميز يشبه كثيراً هواتف آيفون الجديدة، اسمه Huawei Nova 7i، ومن المتوقع أن يُسهم هذا الهاتف الجديد في النهوض بحجم مبيعات الشركة في سوق الأجهزة.

مواصفات هاتف Nova 7i

وفق موقع tech ish المتخصص في الهواتف، فإن هاتف Huawei Nova 7i الجديد سيأتي بمواصفات متطورة وهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار، وشاشة بمقاس 6.4 بوصة، بدقة عرض (2340/1080) بيكسل.

كاميرا هاتف Nova 7i

الشيء الأبرز في هذا الهاتف سيكون كاميراته الأساسية، التي ستأتي بأربع عدسات، بدقة (48+8+2+2) ميغابيكسل، وستحصل على مستشعر بصري من نوع Sоny IMX 586 عالي الدقة، وتقنيات خاصة تساعدها على التقاط صور شديدة الوضوح في ظروف الإضاءة المنخفضة.

أما الكاميرا الأمامية لهذا الجهاز فستأتي بدقة 32 ميغابيكسل، وخاصية التعرف على الوجوه.

وسيضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج Кirin 810 ثماني النوى، بتردد يصل إلى 2.7 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات ARM Mаli-G52 MP6 GPU، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت.

سعر هاتف Nova 7i

من المتوقع أن يكون سعر هاتف Huawei Nova 7i الجديد نحو 300 دولار أمريكي فقط، ولكي نتأكد من ذلك علينا الانتظار حتى تاريخ 14 فبراير/شباط الجاري، عندما تقوم الشركة بإطلاقه رسمياً في الأسواق.

تاريخ إصدار الهاتف: 14 فبراير/شباط 2020

الوزن: غير معروف

نظام التشغيل: Android 10

الشاشة: زجاجية 6.4

سرعة المعالج: Кirin 810 ثماني النوى، بتردد يصل إلى 2.7 غيغاهيرتز

الذاكرة: ذاكرة رام 8 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية تصل حتى 256 غيغابايت

الكاميرا الخلفية: رباعية (48+8+2+2) ميغابيكسل

الكاميرا الأمامية: 32 ميغابيكسل

البطارية: بطارية 4200mAh غير قابلة للإزالة

شحن سريع: يدعم

بصمة التعرف على الوجه: يدعم

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